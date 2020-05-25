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أسعار العملات اليوم الاثنين 25-5-2020 مقابل الجنيه المصري بثاني أيم العيد

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:41 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 25-5-2020، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات الصباحية اليوم، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:


سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.


سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 16.98 جنيه للشراء، 17.12 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس 16.94 جنيه للشراء، 17.14 جنيه للبيع


سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 18.98 جنيه للشراء، 19.18 جنبه للبيع، مقابل سعره الخميس 19.00 جنيه للشراء، 19.33 جنبه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.63 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس 49.54 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.

أسعار العملات عالميا

وتراجع الدولار الأمريكي قليلا عن مكاسب حققها في الآونة الأخيرة أمام عملات مرتبطة بالسلع يوم الثلاثاء مع تعافي أسعار النفط، لكنه استقر أمام اليوان مع موازنة المتعاملين بين التفاؤل المتعلق بالتعافي من تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين والمخاوف بشأن تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

وواصل الدولار الأسترالي ارتفاعه بما يفوق 64 سنتا مسجلا 0.6454 دولار أمريكي بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) هدفه لأسعار الفائدة وبقيت عائدات السندات الحكومية دون تغيير عند 0.25 بالمئة، لكنه توقع أن يشهد اقتصاد البلاد أكبر انكماش على الإطلاق في النصف الأول من العام.

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