الري: غرف عمليات ولجان لمراقبة كفاءة توزيع المياه خلال العيد

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة عمليات مركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة خلال إجارة عيد الفطر المبارك، لحل أي مشاكل تطرأ بمياه الرى بالإضافة إلى مياه الشرب مع تكليف مهندسى الرى بالمحافظات بالمرور على الترع ومتابعة مناسيب المياه.





وأكد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة، أن هناك لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات، وكذلك محطات الرفع لشبكة الرى، ومحطات مياه الشرب فى مختلف المحافظات.





وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على المياه فى ضوء توقف المزارعين عن الرى خلال عطلة العيد، وذلك بتخزين المياه فى نهر النيل للاستفادة منها بعد انتهاء فترة العيد، مؤكدا أنه تم تنظيم عمل نوباتجيات لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات والتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الادارات المركزية للموارد المائية بالمحافظات والإدارات العامة للرى لاتخاذ التدابير المطلوبة فى حينها وتجهيز المعدات المتوفرة بإدارات الرى للاستعانة بها عند الضرورة.





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