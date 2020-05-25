د.حماد عبدالله يكتب: للتميز أعداء فى مصر !!

"التميز" حق تسعى إليه الأمم والجماعات والأفراد .

"التميز" هو الطريق الوحيد منذ بدء الخليقة لكى ينتهجه الإنسان سواء فى علمه أو فنه أو حتى فى إسلوب حياته !!

"والتميز" هى شعيرة وصفة أوصانا بها الله فى كتبه السماوية من التوراة إلى القرأن الكريم!!

"فالتميز" هى صفة من صفات الخالق أودعها فى البشر وفى كل مخلوقاته!! .

"والتميز" غريزة تخلق مع ولادتنا ولكن تحتاج دائماً للرعاية والعمل على تنشيط خلاياها حتى تصبح صفة فى تركيبة الإنسان والمجتمع والدولة .

"والتميز" له فى بلادنا محاربين ومعارضين !! وأى صفة للتميز تظهر جلية فى إنسان أو حتى فى عمل ما !! نجد كثير من المعاول تنزل عليها تريد هدمها وكسرها وشطبها من الحياة أو العمل على عودة صاحب "التميز" إلى قاع الدنيا أو قاع المجتمع !!

ومن حق "المتميزين" أن يدافعوا عن تميزهم وأن يعملوا على تقدم الصفوف وأن يقاوموا هذه الصفة السيئة فى بلادنا وهى صفة (محاربة التميز ) كما يقولون عنها فى العامة (أعداء النجاح) !! وما أكثرهم !!

ولا شك أن "التميز" فى أشد الإحتياج إلى مناخ صحى يسمح له بالنمو والإزدياد والمشاركة فى صنع الحياة وفى تجميلها ، وتقدمها ، سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو الإسكان أو مجال الخدمات العامة كالنقل والبيئة وغيرها من أنشطة حياتية !!









ولعل التعليم فى المراحل الأولى هى الوسيلة القادرة على العناية "بغريزة التميز" لدى الطفل إلى أن "يشب" فى الجامعة وفى البحث العلمى حتى يستطيع المتميزون أن يقدموا للوطن مايقدمه أقرانهم المتميزون فى أوطان أخرى!!

والذى يشد الإنتباه أن المتميزين المصريين حينما يجدوا مناخاً راعياً ، وجاذباً وليس مناخ طارد ، وحاقد ، وقاتل !! يظهر نبوغهم ولنا فى ذلك أمثلة بالألاف من المصريون الذين هاجروا ونبغوا إلى أن حصلوا على أعلى الأوسمة مثل نوبل وغيرها من جوائز ومناصب عالمية.

فالمتميزين من المصريين من خارج الوطن كثيرين أشهرهم "زويل ، ومصطفى السيد ، وعازر ، والنشائى " والاف غيرهم .

ومن العائدون أشهرهم الدكتور العالم المحترم "مجدى يعقوب" وقبله المرحوم الفنان "عمر الشريف" .

ولرعاية "التميز" فى منتجاتنا سواء كانت صناعية أو زراعية أو حتى خدمية .

نحتاج إلى تعديلات وتغيير فى التشريعات الحاكمة لنشاط الأمة وكما قدمت فى أعمدة سابقة على هذا المقال القانون 89 لسنة 98 الذى يدعوا لقتل التميز وإحتكار الفشلة ، والفاسدين ،ذوى الأسعار الضئيلة لأعمالهم وهى ليست بضئيلة فى حقيقة الأمر ولكنهم ملتفون حول القانون !!

هذا القانون يقتل ويهزم التميز فى بلادنا ولعله يجد صدى لدى المسئولين والتشريعيين فى بلادنا، لإعادة صياغته أو إلغاؤه وإستبداله بقانون يحفز على المنافسة ويحفز على التميز !!

ولنا فيما نرى ونستخدم من وسائل الحياة مايثبت بأننا نتراجع للخلف بصورة مذهلة.

فحوادث القطارات ، وحوادث العبارات وحوادث الطرق وحوادث الحريق فى المؤسسات والمبانى وسقوط المبانى من أثار زلازل خفيفة كلها تدل على أن التميز أختفى من بلادنا ولعل العشوائيات على جوانب الطرق وفى قلب المدن الكبيرة .

حتى القاهرة الجميلة المبانى والعمارة من"فاطمية الزمن إلى أسماعيليته" إلى حتى مرحلة الأشتراكية كلها تدل على أننا نتدهور فى صفه التميز وفى الجانب الأخر أبنائنا يشيدون أجمل المبانى وأحسن الطرق ويقيمون المؤسسات العظيمة ويشتهرون بالعلم والأدب والطب العظيم فى بلاد أخرى سمحت لهم بأن يزاولوا إظهار تميزهم للأسف الشديد بعيد عن أرض الوطن التى إمتلئت بالنفاق وإحتل فيها الضعفاء والغير نابهين الصفوف الأولى فأصبحنا نمسى ونصبح على خبر كارثة !!

متى نفيق؟؟ ومتى نهتم بالمتميزين من المصريين ؟؟