Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: للتميز أعداء فى مصر !!

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:44 ص
د.حماد عبدالله
د.حماد عبدالله
"التميز" حق تسعى إليه الأمم والجماعات والأفراد .
"التميز" هو الطريق الوحيد منذ بدء الخليقة لكى ينتهجه الإنسان سواء فى علمه أو فنه أو حتى فى إسلوب حياته !!
"والتميز" هى شعيرة وصفة أوصانا بها الله فى كتبه السماوية من التوراة إلى القرأن الكريم!!
"فالتميز" هى صفة من صفات الخالق أودعها فى البشر وفى كل مخلوقاته!! .
 "والتميز" غريزة تخلق مع ولادتنا ولكن تحتاج دائماً للرعاية والعمل على تنشيط خلاياها حتى تصبح صفة فى تركيبة الإنسان والمجتمع والدولة .
"والتميز" له فى بلادنا محاربين ومعارضين !! وأى صفة للتميز تظهر جلية فى إنسان أو حتى فى عمل ما !! نجد كثير من المعاول تنزل عليها تريد هدمها وكسرها وشطبها من الحياة أو العمل على عودة صاحب "التميز" إلى قاع الدنيا أو قاع المجتمع !!
ومن حق "المتميزين" أن يدافعوا عن تميزهم وأن يعملوا على تقدم الصفوف وأن يقاوموا هذه الصفة السيئة فى بلادنا وهى صفة (محاربة التميز ) كما يقولون عنها فى العامة (أعداء النجاح) !! وما أكثرهم !! 
ولا شك أن "التميز" فى أشد الإحتياج إلى مناخ صحى يسمح له بالنمو والإزدياد والمشاركة فى صنع الحياة وفى تجميلها ، وتقدمها ، سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو الإسكان أو مجال الخدمات العامة كالنقل والبيئة وغيرها من أنشطة حياتية !!


ولعل التعليم فى المراحل الأولى هى الوسيلة القادرة على العناية "بغريزة التميز" لدى الطفل إلى أن "يشب" فى الجامعة وفى البحث العلمى حتى يستطيع المتميزون أن يقدموا للوطن مايقدمه أقرانهم المتميزون فى أوطان أخرى!!
والذى يشد الإنتباه أن المتميزين المصريين حينما يجدوا مناخاً راعياً ، وجاذباً وليس مناخ طارد ، وحاقد ، وقاتل !! يظهر نبوغهم ولنا فى ذلك أمثلة بالألاف من المصريون الذين هاجروا ونبغوا إلى أن حصلوا على أعلى الأوسمة مثل نوبل وغيرها من جوائز ومناصب عالمية.
فالمتميزين من المصريين من خارج الوطن كثيرين أشهرهم "زويل ، ومصطفى السيد ، وعازر ، والنشائى " والاف غيرهم .
ومن العائدون أشهرهم الدكتور العالم المحترم "مجدى يعقوب" وقبله المرحوم الفنان "عمر الشريف" .
ولرعاية "التميز" فى منتجاتنا سواء كانت صناعية أو زراعية أو حتى خدمية .
نحتاج إلى تعديلات وتغيير فى التشريعات الحاكمة لنشاط الأمة وكما قدمت فى أعمدة سابقة على هذا المقال القانون 89 لسنة 98 الذى يدعوا لقتل التميز وإحتكار الفشلة ، والفاسدين ،ذوى الأسعار الضئيلة لأعمالهم وهى ليست بضئيلة فى حقيقة الأمر ولكنهم ملتفون حول القانون !!
هذا القانون يقتل ويهزم التميز فى بلادنا ولعله يجد صدى لدى المسئولين  والتشريعيين فى بلادنا، لإعادة صياغته أو إلغاؤه وإستبداله بقانون يحفز على المنافسة ويحفز على التميز !!
ولنا فيما نرى ونستخدم من وسائل الحياة مايثبت بأننا نتراجع للخلف بصورة مذهلة.  
فحوادث القطارات ، وحوادث العبارات وحوادث الطرق وحوادث الحريق فى المؤسسات والمبانى وسقوط المبانى من أثار زلازل خفيفة  كلها تدل على أن التميز أختفى من بلادنا ولعل العشوائيات على جوانب الطرق وفى قلب المدن الكبيرة .
حتى القاهرة الجميلة المبانى والعمارة من"فاطمية الزمن إلى أسماعيليته" إلى حتى مرحلة الأشتراكية  كلها تدل على أننا نتدهور فى صفه التميز وفى الجانب الأخر  أبنائنا  يشيدون أجمل المبانى وأحسن الطرق ويقيمون المؤسسات العظيمة  ويشتهرون بالعلم والأدب والطب العظيم فى بلاد أخرى سمحت لهم بأن يزاولوا إظهار تميزهم  للأسف الشديد بعيد عن أرض الوطن التى إمتلئت بالنفاق وإحتل فيها الضعفاء  والغير نابهين الصفوف الأولى فأصبحنا نمسى ونصبح على خبر كارثة  !!
متى نفيق؟؟ ومتى نهتم بالمتميزين من المصريين ؟؟
إن غداَ لناظره قريب !! وللحديث بقية.

أخبار تهمك

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ يوم

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ حوالي 21 ساعة

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الصفقة التبادلية المنتظرة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ ساعة و 11 دقيقة

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ يوم

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الجيش الليبي يدك مواقع تابعة للمليشيات المسلحة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

01:45 ص

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

03:01 ص

عاجل.. الجيش الليبي يدك مواقع تابعة للمليشيات المسلحة

07:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية