حمدي الميرغني يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل كوميدي اليوم الأثنين 25 مايو

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تصدر الفنان حمدي الميرغيني، استفتاء "الفجر الفني"، وحصد على أعلى نسبة تصويت كأفضل ممثل كوميدي اليوم الأثنين الموافق 25 مايو.



وحصد حمدي الميرغني على 16265 صوت بنسبة 38.03 % حتى الآن، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بعد انتهاء شهر رمضان.



يذكر أن الفنان حمدي الميرغني، يشارك في رمضان 2020، من خلال بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" وبطولة ثانية بجانب الفنان عادل امام في مسلسل "فلانتينو"