تعرف على نسبة التصويت لـ أكرم حسني في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل كوميدي اليوم 25 مايو

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حصل الفنان أكرم حسني، على نسبة تصويت عالية اليوم الأثنين 25 مايو 2020، كأفضل ممثل كوميدي في استفتاء "الفجر الفني"، حيث حصل على عدد أصوات 1482صوت، 3.47 % حتى الآن.



يشارك حسني في بطولة مسلسل "رجالة البيت" هو وأحمد فهمي، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.



حاز المسلسل على نسبة تصويت كبيرة، كأفضل مسلسل كوميدي في استفتاء الفجر الفني، حيث حصل على عدد2363 أصوات صوت 4.76 % حتى الآن.



ويعرض مسلسل رجالة البيت في تمام الـ6:30 مساء على CBC ويعاد في الـ12.15 صباحاً والـ3.30 عصراً، ويعرض عبر قناة DMC في الـ12 صباحاً ويعاد في الـ6.15 صباحاً، وينقل على ON في الـ7.45 مساءًا.