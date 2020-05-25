Advertisements

أغينة rain on me لليدي جاجا تتخطى حاجز الـ 40 مليون مشاهدة في 3 أيام

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:48 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
حققت أغنية "رين أون مي"، الجديدة للنجمة ليدي جاجا نسبة مشاهدة مرتفعة في أول ثلاثة أيام من طرحها رسميا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن فيديو الأغنية، حقق نسبة مشاهدات مرتفعة تخطت حاجز الـ40 مليون في هذه الفترة القصيرة من طرحه.

وتشارك جاجا في الغناء، النجمة الشابة أريانا جراندي، التي تعمل معها بألومها الجديد للمرة الأولى في مسيرتها الفنية.

وتقتر أريانا جراندي من مشاركة ليدي جاجا في بطولة الموسم القادم من مسلسل "أمريكان هورور ستوري".

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ ساعة و 11 دقيقة

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الجيش الليبي يدك مواقع تابعة للمليشيات المسلحة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ يوم

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة التبادلية المنتظرة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 8 ساعات

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ يوم

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ حوالي 14 ساعة

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إليسا تتخطى حاجز الـ12 مليون بـ"إلى كل اللي بيحبوني" (فيديو)

أريانا جراندي تطرح كليب "Breathin"

"طاق طاقية" لمحمد منير تتخطى مليونها الأول (فيديو)

بعد 10 أيام من طرحها.. "طاق طاقية" للكينج تتخطى المليون ونصف المليون مشاهدة (فيديو)

أريانا غراندي تحقق رقمًا قياسيًا في أيام

أريانا غراندي تتخطى الـ200 مليون مشاهدة بكليب "7Rings"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

01:45 ص

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

03:01 ص

عاجل.. الجيش الليبي يدك مواقع تابعة للمليشيات المسلحة

07:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية