أغينة rain on me لليدي جاجا تتخطى حاجز الـ 40 مليون مشاهدة في 3 أيام



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن فيديو الأغنية، حقق نسبة مشاهدات مرتفعة تخطت حاجز الـ40 مليون في هذه الفترة القصيرة من طرحه.



وتشارك جاجا في الغناء، النجمة الشابة أريانا جراندي، التي تعمل معها بألومها الجديد للمرة الأولى في مسيرتها الفنية.



وتقتر أريانا جراندي من مشاركة ليدي جاجا في بطولة الموسم القادم من مسلسل "أمريكان هورور ستوري".



حققت أغنية "رين أون مي"، الجديدة للنجمة ليدي جاجا نسبة مشاهدة مرتفعة في أول ثلاثة أيام من طرحها رسميا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".