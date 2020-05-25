Advertisements

"أفضل ممثل".. محمد رمضان في صدارة استفتاء الفجر الفني اليوم 25 مايو2020

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:36 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
روان هيثم
مازال الفنان محمد رمضان متصدر استفتاء "الفجر الفني"، كأفضل ممثل في سباق دراما رمضان 2020، حيث حصل على عدد أصوات 81122 صوت، 59.48%، وذلك خلال الاسبوع الأول من التصويت.

ويجسد الفنان محمد رمضان شخصية "رضوان البرنس" في مسلسل "البرنس"، والذي في صراعات دائمة مع اخواته وشقيقه فتحي البرنس الذي يدخله السجن ويلقي ابنته في الشارع ليأخذها الفنان محمد جمعة كإبنة له ويخرج رضوان البرنس وينتقم من أشقائه.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

يشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.
"أفضل ممثل".. محمد رمضان في صدارة استفتاء الفجر الفني اليوم 25 مايو2020
"أفضل ممثل".. محمد رمضان في صدارة استفتاء الفجر الفني اليوم 25 مايو2020

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتحي البرنس

أخبار تهمك

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ حوالي 21 ساعة

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ يوم

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الجيش الليبي يدك مواقع تابعة للمليشيات المسلحة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ يوم

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ ساعة و 11 دقيقة

الصفقة التبادلية المنتظرة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 8 ساعات

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

هاشتاج "رضوان البرنس" يحتل التريند بالتزامن مع عرض الحلقة

بعد وفاته فى "البرنس" دياب: "مش هسيبك يا رضوان"

بعد وفاته في "البرنس" و"الاختيار".. دياب يبكي

"البرنس" يتصدر استفتاء الفجر كأفضل مسلسل درامى اليوم الخميس 21 مايو 2020

محمد علاء يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل دور ثاني

محمد رمضان يتصدر تريند "يوتيوب" بمشهد لقاء ابنته في "البرنس"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

01:45 ص

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

03:01 ص

عاجل.. الجيش الليبي يدك مواقع تابعة للمليشيات المسلحة

07:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية