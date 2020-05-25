أبلة فاهيتا تدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس "كورونا"



وانتهت حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بمفاجأة كبري كشفت خيوط كل الأحداث بعد أن واجهت رقية عائلة الشيال وكشفت فاسدهم واختارت ان تعيش حياتها في هدوء مع ابنها بعيدا عنهم.

نشرت الدمية أبلة فاهيتا، صورة لها مع الفنانة رجاء الجداوي وذلك بهدف مواساتها في مرضها، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" وذلك من خلال صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلق "فاهيتا" علي الصورة قائلة :" الأرملة تستطيع أدعو لها" وذلك في محاوله منها لمساندتها ودعمها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وتصدرت الفنانة رجاء الجداوي مؤشرات البحث في موقع التدوينات القصيرة "تويتر وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، منذ أيام في كواليس نهاية تصوير مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني وذلك أثناء احتفالهم بانتهاء التصوير ويعتبر الظهور الأخير بعد إعلان أسرتها إصابتها بفيروس كورونا منذ قليل.وتواجدت الجداوي، في الصورة يومها مع دينا الشربيني ومحمود قابيل وأبطال المسلسل، لذلك يتسائل الجمهور حاليًا عن صحة فريق العمل خاصة مع سرعة انتقال الفيروس.