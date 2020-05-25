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أفضل ممثل دور مساعد.. عصام السقا يحصد نسبة مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" - 25 مايو

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:55 ص
عصام السقا
عصام السقا
روان هيثم
مازال الفنان عصام السقا، متصدر على نسبة تصويت عالية اليوم الاثنين 25 مايو 2020، كأفضل ممثل صاعد في استفتاء "الفجر الفني".

وحصد عدد أصوات يقدر بـ 10431 صوتا، 20.98% وذلك خلال الاسبوع الأول من التصويت.

والجدير بالذكر أن الفنان عصام السقا يشارك في مسلسل "فرصة ثانية" و"الاختيار" و''الفتوة" في دراما رمضان 2020، وأشاد الجمهور بأداءه المتميز.

ويجسد الفنان عصام السقا شخصية خالد في مسلسل "فرصة ثانية"، ويقوم بتجسيد أيضًا شخصية البطل الشهيد هرم في مسلسل "الاختيار"، وشخصية أبو ضيف في مسلسل "الفتوة".
أفضل ممثل دور مساعد.. عصام السقا يحصد نسبة مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" - 25 مايو
أفضل ممثل دور مساعد.. عصام السقا يحصد نسبة مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" - 25 مايو

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