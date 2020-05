لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

View this post on Instagram

سر لأول مرة من داخل مقبرة الشهيد المنسي المستشار رأفت بلط صديق أحمد المنسي بيحكى عن لحظة دفن الشهيد أحمد المنسي بيقول بالرغم من مرور ٣٦ ساعة بعد استشهاد منسى الا ان الجرح الوحيد اللي اسفل راسه كان بينزف لحد نزوله القبر منسي كان شكله نايم مرتاح وكأنه حي مش شكل حد مات وجسمه متيبس زى ما بنشوف جثث التكفيريين اللي جسمهم بيبقي ناشف وخالي من الدم لحظة دفنه ووضعه علي جنبه اليمين بجانب والده ايده الشمال اتحركت حركة كامله وحطها علي والده كأنه بيحضنه لدرجة ان اللي بيدفنه انهار ربنا يرحمك يا منسي انت وكل شهدائنا شهداء الحق #الاختيار #المنسي