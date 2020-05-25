لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي





قائد الكتيبة 10، وذلك

نشرت بسمة وهبة، عبر حسابها الرسمي بانستجرام صورة لها برفقة المستشار رأفت بلط صديق الشهيد أحمد المنسي،عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات عبر "إنستجرام".وعلقت قائلة: "سر لأول مرة من داخل مقبرة الشهيد المنسي.. المستشار رأفت بلط صديق أحمد المنسي بيحكي عن لحظة دفن الشهيد أحمد المنسي بيقول بالرغم من مرور 36 ساعة بعد استشهاد منسي ، إلا أن الجرح الوحيد أسفل رأسه كان بينزف لحد نزوله القبر".وأضافت: "منسي كان شكله نايم مرتاح وكأنه حي مش شكل حد مات وجسمه متيبس زي ما بنشوف جثث التكفيريين اللي جسمهم بيبقي ناشف وخالي من الدم،, لحظة دفنه ووضعه علي جنبه اليمين بجانب بجانب والده.. ايده الشمال اتحركت حركة كاملة وحطها علي والده كأنه بيحضنه لدرجة أن اللي بيدفنه انهار".وأستكملت: "ربنا يرحمك يا منسي أنت وكل شهدائنا شهداء الحق".جدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة قام بخوض السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل " الإختيار" والذي يجسد فيه شخصية الشهيد أحمد المنسيقصة "الاختيار"يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.أبطال مسلسل "الاختيار"يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرين‎.