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ليلى أحمد زاهر تتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة دور مساعد - اليوم 25 مايو

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:45 ص
ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر
روان هيثم

حصلت الفنانة ليلى أحمد زاهر على نسبة تصويت عالية اليوم الاثنين الموافق 25مايو 2020 كأفضل ممثلة دور مساعد في استفتاء 'الفجر الفني'، حيث حصلت على عدد أصوات 6868 صوت، 14.61% وذلك خلال الاسبوع الأول من التصويت.

وتجسد ليلى أحمد زاهر شخصية نورا حسن الجبالي ابنة حسن الجبالي الذي يقوم بتجسيده الفنان ياسر جلال، وحققت نجاحاً كبيرًا ويشيد الجمهور بأدائها حيث خطفت قلوبهم منذ أول وهلة لها بالساحة الفنية منذ أن كانت طفلة صغيرة.

قصة مسلسل الفتوة
تدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي. فريق عمل الفتوة

"الفتوة" من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ليلى أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، ورياض الخولي،وأنعام سالوسة، وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ


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