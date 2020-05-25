ميلان يخطط لصفقة من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إيه سي ميلان يخطط لتدعيم صفوفه بصفقة من العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.





وأشارت التقارير الإيطالية أن نادي ميلان يسعي بقوة للحصول على خدمات مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش لتدعيم خط هجوم الروسونيري في الموسم المقبل، وتعويض رحيل الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والذي يرفض تجديد عقده مع الفريق الإيطالي.





ويضع ميلان، المهاجم الصربي على رأس أولويات صفقاته للموسم الجديد، ويرغب في التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي حال اتفق الطرفين.





ويواجه ميلان عائق في حسم صفقة "يوفيتش" يتمثل في الراتب الكبير الذي يتقضاه اللاعب والذي يصل إلي 5 مليون يورو بالإضافة للمكافآت، ويحاول مسئولي النادي الإيطالي التفاوض مع اللاعب لتخفيض راتبه.





وشارك لوكا يوفيتش مع ريال مدريد في 24 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما.



