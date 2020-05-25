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تفاصيل جديدة بشأن انتقال تيمو فيرنر لصفوف ليفربول

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:07 ص
علي ماهر حلمي


أكد الصحفي الألماني الشهير رافاييل هونجستين والمقرب من المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب أن انتقال مهاجم نادي لايبزيج الألماني تيمو فيرنر الي صفوف نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة هي مسألة وقت فقط.

وقال رافاييل:"الأمر يعتمد على ما يرغب ليفربول بفعله، فمن المعروف أن فيرنر قد صرح بشكل علني برغبته في اللعب هناك، وهو متاح مقابل 55 مليون باوند في أسوأ الظروف ليفربول يتابعونه عن قرب ومرتبطين به بشكل كبير، وتم لقاء بين كلوب وفيرنر في الأسابيع الماضية، لقاء عن بعد على الأقل أظن أنهم مترددين بعض الشيء بسبب عدم معرفتهم بعد بحجم الأضرار الاقتصادية التي سيخلفها انتشار فيروس كورونا الجديد".

وأضاف الصحفي الألماني:"أظن أنهم منتظرون لحين اتضاح الصورة بشكل كامل وحتى انتهاء التصور النهائي لمواعيد الانتقالات الصيفية لكن صفقة كهذه كان ليتم الإعلان عنها في شهري أبريل أو مايو، ولكن الآن فسوف يتم الإعلان عنها بحلول شهري أغسطس أو سبتمبر، وأظن أن هناك فرصة كبيرة للغاية لينضم فيرنر لصفوف ليفربول."

يذكر أن المدرب الألماني يورجن كلوب قد وضع مهاجم نادي لايبزيج ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الإنجليزي بالموسم الجديد.

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