تطورات الصفقة التبادلية .. ميلو متردد ويوفنتوس يتمسك بالأمل









يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي، مساعيه لضم نجم خط وسط نادي برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل "آرثر ميلو" خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.









في المقابل، يتمسك ناديبرشلونة بالحصول على خدمات لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، البوسني "ميراليم بيانيتش" في إطار صفقة تبادلية تجمع الفريقين.









وبحسب شبكة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن نجم برشلونة مازال متردداً في قبول عرض يوفنتوس، وترك برشلونة.





وأكدت الشبكة، أن يوفنتوس يتمسك بالأمل في ضم اللاعب صاحب الـ23 عاماً خلال الفترة المقبلة، وسيواصل ضغطه من أجل حسم الصفقة.









وخاض لاعب جريميو البرازيلي السابق 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها، وتبلغ قيمته السوقية حالياً 56 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".









على الجانب الآخر، يرحب بيانيتش بالإنضمام لبرشلونة، بعد أن توترت علاقة اللاعب بمدربه "ماوريسيو ساري" قبل توقف النشاط بسبب وباء كورونا.









بيانيتش صاحب الـ30 عاماً خاض 32 مباراة مع السيدة العجوز هذا الموسم، سجل 3 أهداف ومرر 4 تمريرات حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية حالياً 52 مليون يورو، وفق ترانسفير ماركت.









وأشارت عدة تقارير في وقت سابق، لموافقة نجم روما السابق على الذهاب لبرشلونة بعقد يمتد لـ4 سنوات، تبدأ من الموسم المقبل، إلا أن تردد ميلو هو ما يعطل الصفقة حالياً، وفق آخر المستجدات الواردة من برشلونة.





وأفادت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة النادي الكتالوني ستعرض ضم أحد النجمين، "أرتورو فيدال" أو "إيفان راكيتيتش" ضمن الصفقة في حال تمسك ميلو برغبته، إلا أنه من المتوقع أن ترفض إدارة يوفنتوس هذا المقترح، نظراً لكبر سن اللاعبين.



