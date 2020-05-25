متخصصون: تامر حسني عندليب العصر.. وإيرادات أفلامه الأعلى في تاريخ السينما

لمشاهدة الحفل والحوار التليفزيوني الذي أجراه مع المذيعة شيرين حمدي.

وتصدر اسم "تامر حسنى"، "التريند" بعد ساعات قليلة من بدء الحفل، وأشاد الجمهور باختيار تامر لأغانيه القديمه والحديثة، وأيضا بغناءه أغنية "بحلم بيك"، للراحل عبد الحليم حافظ بإحساس مختلف، الأمر الذى جعل الجمهور يتداول الفيديو مئات المرات حتى الان تحت هاشتاج"تامر حسني هو عندليب العصر".

وحرصت شبكة ON قبل بدء الحفل والحوار على عرض مقاطع فيديو من عدة حفلات لتامر حسني لتكشف عن جماهير نجم الجيل الغفيرة في جميع الدول العربية والأجنبية كما صُرح في التقرير الذي عُرض أن تامر حسني هو الفنان المصري العربي الوحيد الذي حضر له 400 ألف في حفل غنائي حيث كان الحفل بمهرجان موازين في المغرب عام 2010.



كما تم عرض إشادات من قبل أبرز كبار النقاد والمنتجين وهم المنتج والموزع محمد رمزي، والرئيس السابق لغرفة صناعة السينما المصرية، والكاتب الصحفي والناقد السينمائي طارق الشناوي.



وقال رمزي، بالفيديو أن جميع أفلام تامر حسني تحقق أعلى الإيرادات في مصر والعالم العربي.



وأشار "الشناوي" إلى أن تامر حسني، حقق نجاحات ضخمة طوال مشواره الفني، واصفًا إياه بعندليب العصر.



وبدأ تامر الحفل على أغنية "الأصل مصري"، موجهًا كلمة لفرقته الموسيقية: "طبعا أنتوا وحشتكوا الحفلات.. إن شاء الله هنرجع أحسن من الأول"".



ثم استكمل حسني، الغناء وقدم أغنية "حلو المكان"، ليشير إلى الأهرامات قائلًا: "مفيش أعرق من هذا المكان، ويقوم بعدها بغناء "عينيا بتحبك"، و"بعيش"،"نور عيني"،"ارجعلي"،"بطلة العالم في النكد"،"ورد صناعي"،"ناسيني ليه" وغيرهم.

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وخلال الحفل عرض تامر حسني، لأول مرة فيديو كليب لأغنية "وانت معايا" التي يغني فيها "ديو" مع الشاب خالد، وذلك بمثابة مفاجأة منه لجمهوره في عيد الفطر، وتم تعديلها وغنائها بطريقة مختلفة عن التي تم طرحها في ألبوم نجم الجيل الماضي "عيش بشوقك"، حيث شارك في الكليب بالغناء في "النسخة الجديدة" كلا من المطرب المغربي عبد الفتاح المغربي، والمطرب التونسي بلطي، وقام بإخراج الكليب سعيد الماروق.



ومن أبرز التصريحات التي قالها تامر حسني على هامش حواره مع الإعلامية شيرين حمدي..





- "نفسي المطربين العالميين يغنوا (عربي)"

حيث قال: "المبدأ عندي مش أني أغني مع أجانب.. أو فكرة أني عايز أبقى عالمي.. أنا عمري ما قلت على نفسي المصطلح دا.. بس الهدف اللي كان جوايا أن المطربين العالميين دول يغنوا عربي".



وأضاف: "في ناس فاهمة الموضوع دا غلط.. أنا عايز أنشر لغتي مش هنفضل طول عمرنا إحنا اللي نتأثر بس.. أنا أغني إنجلش وهو كمان يغني عربي"



وتابع: "سنوب دوج لبس جلابية وقال سلام عليكم.. لو مفيش تبادل ثقافي بيني وبينك يبقى مش عايز أغني.. عشان كدا كنت عايزهم ينطقوا عربي".



- تعاملت مع فترة "حظر التجول" كشهر رمضان

قال حسني، إنه يتعامل مع فترة حظر التجول والجلوس في المنزل كأنه شهر رمضان الكريم، وأنه استغل هذا الوقت لتحسين علاقاته مع أسرته وقضاء أطول وقت معهم.



وأشار إلى أنه يفضل أن ينظر إلى الجزء الإيجابي من أي أزمة، مؤكدًا على استغلاله لهذه الوقت من اجل تطويره، وأنه واثق من أن هذه الأزمة ستمر وتنتهي".





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