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سلام بالكوع.. بين يسرا والابراشي على الهواء ضمن الاجراءات الاحترازية من "كورونا"

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:15 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

ألقت الفنانة يسرا،  التحية على الإعلامي وائل الإبراشي، وفقًا لما أسماء الأخير بـ"سلام الكوع.. سلام كورونا"، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأشارت يسرا، خلال لقائها مع الإعلامي في برنامج التاسعة، إلى أن جميع فريق عمل مسلسل "خيانة عهد" عمل من قلبه وقاموا بتعقيم أماكن التصوير والحفاظ على التباعد الاجتماعى، وإن الظروف المتعلقة بالحجر والحظر تسببت في عدم التنقل من لوكيشن الى الآخر.

وأكدت أنها ملتزمة بالتعقيم والتطهير وتقوم بتعقيم زوجها قبل دخوله المنزل قائلةٌ:" وهو على الباب"، وذلك لأن ذلك أن فيروس كورونا وباء عالمي وخطير ويجب أن نأخذ الحذر منه.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة "الحياة" في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

ويعد مسلسل "خيانة عهد" عودة قوية لـ الفنانة يسرا بعد غيابها الماضي، وكانت أخر أعمالها مسلسل "لدينا اقوال أخرى" الذي تم عرضة خارج السباق الرمضاني، وشارك في بطولته بجانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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