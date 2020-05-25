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سر خوف ساديو ماني من محمد صلاح

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:18 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي

أعلن ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي أنه كان يخشى على مستقبله عندما قررت إدارة النادي التعاقد مع محمد صلاح من روما الإيطالي في صيف عام 2017 في ظل تألق اللاعب ومشاركته في نفس مركزه خلال مباريا كثيرة".

 

وقال ساديو ماني في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "قال لي مدربي يورجن كلوب إنه يثق بي، ومع مرور الوقت سوف ألعب إلى حد الإرهاق ومع ذلك أخبرته أنني أريد اللعب حتى لو كنت مرهقًا لكن مع قدوم صلاح خشيت من تغير كل الأمور".

 

وأضاف ماني: "قال كلوب إنه كان عليه أن يدير فريقه وكانت هناك أيضًا حقيقة أن كوتينيو كان على وشك المغادرة لكنه لم يرغب في إخباري بذلك على الفور ثم جاء محمد صلاح وسارت الأمور بهذا الشكل في وجود البرازيلي فيرمينو شكلنا مثلث هجومي من العيار الثقيل".

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