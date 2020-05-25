مفاجأة.. برشلونة يتخلى عن نيمار

ذكرت تقارير صحفية لإسبانية اليوم الاثنين مفاجأة جديدة حول صفقة انضمام النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الي صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





‏وقالت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة ان أولوية البارسا الان هي التوقيع مع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من نادي إنتر ميلان الإيطالي و اللاعب الدولي البوسني بيانيتش من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.





وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"اسم نيمار لم يختفي من جدول أعمال البارسا، رغم صعوبة العملية وايضا نيمار لم يغلق الباب امام عودته للكامب نو من جديد الوضع الحالي هو أن نيمار حاليا ليس اولوية للبارسا، ولكن اسمه مدرج على جدول اعمال النادي لتعزيز خط هجوم الفريق بالموسم الجديد".





يذكر أن النجم الدولي البرازيلي نيمار قد انضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي برشلونة الاسباني في صفقة بلغت قيمتها 333 مليون يورو".