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يسرا.. صفعتي لحلا شيحة حقيقية.. وأْعدنا المشهد 6 مرات

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:57 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
حلت أمس الفنانة يسرا، ضيفة ببرنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الابراشي، وذلك عقب النجاح الكبير الذى حققه مسلسلها الرمضانى "خيانة عهد"، وتضمن اللقاء تصريحات جريئة وردود قوية في سهرة فنية عبر القناة الأولى المصرية.

واستمرت الفنانة يسرا، في سرد كواليس مشهد المواجهة الأولى بينها وبين حلا شيحة في النيابة وكشف لها أنها وراء مقتل هشام، وطلب منها المخرج سامح عبد العزيز صفعها والبصق في وجهها قائلةً: "مبعرفش أتف ولا أضرب، وسامح عبد العزيز طلب منى أن أقوم بفعل الاثنين.

وأشارت يسرا إلى أن مشهد الضرب تمت إعادته 6 مرات ليظهر بهذا الشكل ولم تعترض حلا شيحة على تكرار المشهد رغم الضر قائلةُ:" أنا كل مرة أتأسف لها وكنت خايفه عليها".

وتابعت كلامها أن هذا المشهد كان هناك حوار لحلا شيحة ولكن تم حذفه خوفا من أن يشعر المشاهد بأن لديها حالة نفسية ويتعاطف معها ولكن هى تحمل كره وضغينة في قلوبها.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة "الحياة" في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

ويعد مسلسل "خيانة عهد" عودة قوية لـ الفنانة يسرا بعد غيابها الماضي، وكانت أخر أعمالها مسلسل "لدينا اقوال أخرى" الذي تم عرضة خارج السباق الرمضاني، وشارك في بطولته بجانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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