مباراة ليفربول وأتلتيكو تسببت في 41 وفاة بفيروس كورونا

ذكرت تقارير عالمية اليوم الاثنين أن مباراة ليفربول الإنجليزي أمام نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني والتي أقيمت من شهرين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا أنها تسببت في إصابة 41 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد.





وقالت صحيفة التايمز:"‏قرار السماح للمشجعين بالحضور بمباراة ليفربول دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد قد أدى إلى 41 حالة وفاة إضافية بسبب كورونا حيث ‏واجه فريق يورجن كلوب النادي الإسباني في مباراة الإياب في أنفيلد في 11 مارس أمام حضور من حوالي 52 الفًا مع حضور 3000 من أنصار الفريق الإسباني وكانت المباراة هي آخر مباراة رئيسية لكرة القدم لعبت في إنجلترا قبل الإغلاق بسبب كورونا".





وأضافت الصحيفة:"‏قدرت جمعية Edge Health -التي تحلل بيانات خدمة الصحة الوطنية البريطانية أن المباراة "مرتبطة بـ 41 حالة وفاة إضافية" في المستشفيات القريبة بين 25 و 35 يومًا بعد ذلك و‏قدرت كلية إمبريال لندن وجامعة أكسفورد أن إسبانيا لديها حوالي 640 الف حالة إصابة بفيروس كورونا منذ الوقت الذي لُعبت فيه المباراة مقارنة بـ 100 الف إصابة في بريطانيا".





واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة:"‏من المتوقع فرض حظر أولي على المشجعين عندما تستأنف الرياضة في بريطانيا التي شهدت بالفعل أكثر من 36 الف حالة وفاة خلال الوباء وهو أسوأ عدد في أوروبا وثاني اسوء رقم بعد الولايات المتحدة".