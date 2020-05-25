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على طريقة فدوى.. روجينا لـ "وفاء عامر" في عيد ميلادها: "بحبك يا عمري"

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:45 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
حرصت الفنانة روجينا، على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها الفنانة وفاء عامر، الذي يوافق اليوم الاثنين.

ونشرت الفنانة روجينا، صورة لوفاء عامر، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة "كل سنة وانت غالية واصيلة واجدع ست فى الدنيا اختى وصحبتى وعشرة العمرعقبال مليون سنة صحة وستر وسعادة ورضا من ربنا ياوفاء بحبك ياعمري".

يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة روجينا، مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني، بطولة النجم محمد رمضان، وقدمت شخصية سيدة شريرة تدعي فدوة.

 مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.

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