على طريقة فدوى.. روجينا لـ "وفاء عامر" في عيد ميلادها: "بحبك يا عمري"

واجدع ست فى الدنيا اختى وصحبتى وعشرة العمر

عقبال مليون سنة صحة وستر وسعادة ورضا من ربنا ياوفاء

بحبك ياعمري".



يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة روجينا، مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني، بطولة النجم محمد رمضان، وقدمت شخصية سيدة شريرة تدعي فدوة.



مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.

وعلقت على الصورة قائلة "كل سنة وانت غالية واصيلة