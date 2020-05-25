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أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح بسبب ساديو ماني

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:34 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي

أحرج أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي جون بارنيس لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي بعد أن أختار ساديو ماني لاعبه المفضل في صفوف الريدز.

 

وقال أسطورة ليفربول:" ساديو ماني، لاعبي المفضل في صفوف ليفربول لقد كان حاسمًا العام الماضي الأمر لا يتعلق فقط بعدد الأهداف التي سجلها أو الفرص التي صنعها، لكنه يعمل بجد لأجل الفريق. بالنسبة لي هو أفضل من صلاح هذا الموسم أيضا.

 

واختار أسطورة نادي ليفربول التشكيلة المثالية الافضل في العالم هذا العام من وجهة نظره والتي جاءت كالتالي:

 

حراسة المرمى: أليسون بيكر

 

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، فيرجيل فان دايك، ألكسندر أرنولد، سيرجو راموس.

 

خط الوسط: نجولو كانتي، فرينكي دي يونج، كيفين دي بروين

 

خط الهجوم: ساديو ماني، روبرت ليفاندوفسكي، ليونيل ميسي.

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