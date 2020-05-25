عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

تلقى نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية عرض إماراتي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأظهر نادي بني ياس الإماراتي رغبة في التعاقد مع الإيفواري رزاق سيسيه نجم نادي الزمالك والمعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري في الصيف القادم.





ويستعد نادي بني ياس إلى تقديم عرض مناسب إلى الزمالك لضم سيسيه في الصيف ولكن ينوي النادي شرائه بشكل نهائي وليس فقط ضمه على سبيل الإعارة.





وحسب ما أشارت إليه العديد من التقارير الصحفية فإن نادي الزمالك لا يمانع في بيع رزاق سيسيه في نهاية الموسم الجاري لنادي بني ياس.



