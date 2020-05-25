عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

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عرض إماراتي لضم نجم الزمالك
الإثنين 25/مايو/2020 - 09:55 ص
الفجر الرياضي
تلقى نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية عرض إماراتي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأظهر نادي بني ياس الإماراتي رغبة في التعاقد مع الإيفواري رزاق سيسيه نجم نادي الزمالك والمعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري في الصيف القادم.
ويستعد نادي بني ياس إلى تقديم عرض مناسب إلى الزمالك لضم سيسيه في الصيف ولكن ينوي النادي شرائه بشكل نهائي وليس فقط ضمه على سبيل الإعارة.
وحسب ما أشارت إليه العديد من التقارير الصحفية فإن نادي الزمالك لا يمانع في بيع رزاق سيسيه في نهاية الموسم الجاري لنادي بني ياس.
يذكر أن نادي الاتحاد السكندري هو الأخر أظهر رغبة كبيرة في شراء عقد سيسيه بشكل نهائي قبل انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري أو تجديد إعارته لموسم أخر.