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يسرا: عادل إمام أنقذ حياتي أكثر من مرة.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:16 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حلت أمس الفنانة يسرا، ضيفة ببرنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الابراشي، وذلك عقب النجاح الكبير الذى حققه مسلسلها الرمضانى "خيانة عهد"، وتضمن اللقاء تصريحات جريئة وردود قوية في سهرة فنية عبر القناة الأولى المصرية.

وقالت يسرا، إن الفنان عادل إمام أنقذ حياتها أكثر من مرة، عندما رشح لها طبيبًا في فرنسا لمعالجتها أثناء تصوير فيلم "رسالة إلى الوالى".

حيث أصيبت الفنانة يسرا بفقدان الصوت وعندما علم بالمشكلة تواصل مع الطبيب وسافرت له، واكتشفت أن لديها جلطة في الأحبال الصوتية وخضعت للعلاج هناك لمدة 3 شهور ولم تتحدث طوال هذه المدة.

وأنهى الفنان عادل إمام، الفيلم بالكامل وانتظرها حتى تعود وتستكمل مشاهدها، وتداولت بعض الأقاويل أن يسرا كانت تقوم بعملية تجميل وذالك بسبب وجهها اصبح دائريا بسبب مادة الكورتيزون، ولفتت إلى أنها فقدت 12 كيلو من وزنها.

وتابعت يسرا حديثها أنها تعرضت لـ اجهاض وهي في الشهر الخامس من الحمل، ورشح لها الزعيم طبيبا فى فرنسا أيضا وأنقذها من فيروس كان سيصل للمخ.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة "الحياة" في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

ويعد مسلسل "خيانة عهد" عودة قوية لـ الفنانة يسرا بعد غيابها الماضي، وكانت أخر أعمالها مسلسل "لدينا اقوال أخرى" الذي تم عرضة خارج السباق الرمضاني، وشارك في بطولته بجانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.


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