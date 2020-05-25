عقبتان أمام الزمالك لإنهاء صفقة نجم تونس

أظهر نادي الزمالك رغبة كبيرة في الساعات القليلة الماضية في التعاقد مع واحد من نجوم تونس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.





ويريد الزمالك التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الصفاقسي التونسي في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق بالموسم القادم عقب هروب حمدي النقاز عن الأبيض.





ودخل الزمالك بالفعل في مفاوضات مع المثلوثي في الساعات القليلة الماضية وعرض على اللاعب الحصول على مبلغ نصف مليون دولار كراتب سنوي.





ولكن طلب حمزة المثلوثي الحصول على مبلغ 700 ألف دولار كراتب سنوي مع الزمالك لذلك بدأ النادي في تأجيل فكرة ضم اللاعب.





كما ينتظر المثلوثي أولا ليرى كيف ستسير مفاوضاته مع نادي الترجي التونسي الفترة المقبلة لأنه يضع النادي كخيار أول له وفي حالة فشل المفاوضات سينظر إلى عرض الزمالك ويقوم بدراسته.





يذكر أن عقد حمزة المثلوثي مع نادي الصفاقسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحاول ناديه أيضا إقناعه بالبقاء وتجديد عقده مع الفريق ورفع راتبه.



