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الصفقة التبادلية المنتظرة بين برشلونة ومانشستر سيتي

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:32 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية أن كل من نادي برشلونة الاسباني ونظيره نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي اقتربا من الاتفاق على إبرام صفقة تبادلية بينهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الشهيرة أن الصفقة التبادلية المنتظر هي انتقال سيميدو الي صفوف نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي بالإضافة إلي انتقال كانسيلو الي صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال الصيف المقبل.

 

وأضافت الصحيفة أن سيميدو يفضل الذهاب إلى المان السيتي أكثر من اليوفي، رغم ان نادي بيب جوارديولا معاقب بعدم اللعب في دوري ابطال اوروبا لمدة موسمين بسبب قواعد اللعب النظيف لكن وكيل اللاعبين الاثنين هو خورخي مينديز، يدفع العملية للأمام لكي تتم.

 

واختتمت الصحيفة تقريرها أن نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي يضغط بالفعل بقوة لحدوث هذه المقايضة.

 

مواعيد عودة الدوريات الأوروبية

 

وبدأت الروح تعود إلى ملاعب كرة القدم بعد توقف كل دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إذ بدأت قارة أوروبا في إعلان مواعيد العودة بدون جمهور بداية من الدوري الألماني الذي عاد في 16 مايو.

 

وتستأنف الدوريات في بروتوكولات معينة تحت تدابير صحية صارمة لكي تتمكن من استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس الماضي

 

وحسمت بعض الدول الأوروبية مواعيد العودة بل تم خوض بعض المباريات في الدوري الألماني وجاءت المواعيد كالتالي:

 

جزر فارو: التاسع من مايو

 

ألمانيا: 16 مايو

 

التشيك: 23 مايو

 

الدانمارك: 28 مايو

 

صربيا: 30 مايو

 

النمسا: الثاني من يونيو

 

البرتغال: الرابع من يونيو

 

كرواتيا: السادس من يونيو

 

تركيا: 12 يونيو

 

النرويج: 16 يونيو

 

روسيا: 21 يونيو

 

فنلندا: الأول يوليو

 

وتأمل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، في السير على خطى ألمانيا، لكن الوضع ما زال معقدا في ظل المخاوف الصحية والشروط المفروضة من السلطات المحلية لمنح الضوء الأخضر. لكن ذلك لم يمنع الاتحادات ورابطات الدوري من تحديد مواعيد مبدئية للعودة.

 

مواعيد مبدئية للكبار

 

رومانيا: 27 مايو

 

بولندا: 29 مايو

 

إنجلترا: منتصف شهر يونيو

 

إسبانيا: 12 يونيو

 

إيطاليا: 13 يونيو

 

اليونان: 14 يونيو

 

سويسرا: 20 يونيو

 

بات الدوري الهولندي أول بطولة في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر ولم يتوج الاتحاد المحلي أي فريق باللقب، وجمّد الهبوط والصعود.

 

وسارت فرنسا على خطى هولندا، لكن باريس سان جرمان تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري بعد الإعلان في نهاية أبريل عن إنهاء الموسم.

 

وجاء القرار في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء إدوار فيليب أكد فيها تجميد النشاط الرياضي حتى سبتمبر.

 

وأدى قرار الرابطة إلى هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما سيصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى وسيمثل فرنسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كل من سان جيرمان ومارسيليا ورين.

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