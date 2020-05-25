Advertisements

أرقام عمر جابر .. هدف نادي الزمالك في الصيف المقبل

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:21 ص
عمر جابر
عمر جابر
عبد القادر عرابي




يحاول نادي الزمالك، التعاقد مع نجمه السابق "عمر جابر" لاعب نادي بيراميدز، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ويبحث نادي الزمالك عن حل لأزمة الظهير الأيمن، والذي شهد مغادرة التونسي "حمدي النقاز" خلال شهر أكتوبر الماضي، بسبب خلافات مع إدارة الزمالك حول بعض المستحقات.



وأشارت مصادر مقربة من نادي الزمالك، أن مسؤولي النادي الأبيض تواصلوا مع اللاعب، لبحث إمكانية ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


على النقيض، يرفض الكرواتي "أنتي تشاتشيتش" المدير الفني لنادي بيراميدز، التفريط بأي شكل في خدمات عمر جابر، كونه أحد أهم الأوراق التكتيكية للفريق خلال الفترة الحالية.



أرقام عمر حابر مع بيراميدز



خلال الموسم الجاري، لعب جابر 27 مباراة مع بيراميدز، سجل خلالها هدفاً وحيداً في بطولة الدوري المصري، خلال 2256 دقيقة لعب.


وضمن بطولة الدوري، لعب جابر 16 مباراة بمجموع دقائق 1391 دقيقة، وسجل هدفه الوحيد في لقاء نادي إنبي.


كما خاض اللاعب 11 مباراة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولم يساهم خلالها بأي هدف، وذلك في 865 دقيقة لعب.


ومنذ انضمامه في صيف عام 2018 من نادي لوس أنجلوس الأمريكي، لعب جابر 58 مباراة لنادي بيراميدز، سجل خلالها هدفاً وحيداً، ومرر 4 تمريرات حاسمة. 



أخبار تهمك

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ ساعة

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ أقل من ساعتين

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ حوالي 14 ساعة

"الإبراشي" يكشف عن تفاصيل حواره مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 17 ساعة

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ نصف ساعة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع لاعبي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 19 ساعة

يوفنتوس يخطف صفقة ريال مدريد القوية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

01:45 ص

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

08:45 م

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

02:27 ص

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية