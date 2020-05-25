أرقام عمر جابر .. هدف نادي الزمالك في الصيف المقبل

















يحاول نادي الزمالك، التعاقد مع نجمه السابق "عمر جابر" لاعب نادي بيراميدز، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.









ويبحث نادي الزمالك عن حل لأزمة الظهير الأيمن، والذي شهد مغادرة التونسي "حمدي النقاز" خلال شهر أكتوبر الماضي، بسبب خلافات مع إدارة الزمالك حول بعض المستحقات.













وأشارت مصادر مقربة من نادي الزمالك، أن مسؤولي النادي الأبيض تواصلوا مع اللاعب، لبحث إمكانية ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.









على النقيض، يرفض الكرواتي "أنتي تشاتشيتش" المدير الفني لنادي بيراميدز، التفريط بأي شكل في خدمات عمر جابر، كونه أحد أهم الأوراق التكتيكية للفريق خلال الفترة الحالية.













أرقام عمر حابر مع بيراميدز













خلال الموسم الجاري، لعب جابر 27 مباراة مع بيراميدز، سجل خلالها هدفاً وحيداً في بطولة الدوري المصري، خلال 2256 دقيقة لعب.









وضمن بطولة الدوري، لعب جابر 16 مباراة بمجموع دقائق 1391 دقيقة، وسجل هدفه الوحيد في لقاء نادي إنبي.









كما خاض اللاعب 11 مباراة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولم يساهم خلالها بأي هدف، وذلك في 865 دقيقة لعب.









ومنذ انضمامه في صيف عام 2018 من نادي لوس أنجلوس الأمريكي، لعب جابر 58 مباراة لنادي بيراميدز، سجل خلالها هدفاً وحيداً، ومرر 4 تمريرات حاسمة.











