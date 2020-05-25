تامر حسني يتصدر تريند "تويتر" خلال عرض حفله أول أيام العيد على "ON" (صور)





وأصبح اسم تامر حسني، الأكثر بحثًا عبر مؤشر البحث"جوجل" وذلك فور حفله الغنائي الذي أُذيع منذ ساعات عبر فضائية "أون".



قدم حسني، على مدار ثلاث ساعات حفل غنائي بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات دون حضور جماهيري، وقدم أغاني قديمة وحديثة أبرزهم "عينيا بتحبك"، "بعيش"، "أرجعلى"، "ورد صناعى"، "ناسينى ليه"، "كفاياك أعذار"، "بنت الايه"، "أنا ولا عارف"، "ريح بالك"، "رسمي فهمى نظمى"، يانا يا مفيش"، "نور عينى"، "بطلة العالم في النكد"، "عيش بشوقك"، "حلم سنين" وأختتم حفله بأغنية "اللحظة الحلوة".



لاقت الحفلة ردود أفعال إيجابية من جميع رواد مواقع السوشيال ميديا، حيث أعربوا الجميع عن سعادتهم بالحفل واستمتاعهم بالأغاني التي قدمها حسني كما فعلوا هاشتاج"العيد أحلى مع تامر حسني" عبر جميع مواقع السوشيال ميديا.



في سياق آخر عرض الفنان تامر حسني، لأول مرة الفيديو كليب لأغنية "وأنت معايا"، مع الشاب خالد، والمطرب عبد الفتاح الجريني، ونجم الراب بلطي، عبر فضائية "أون" وذلك على هامش حفله الغنائي الذي أحياه بدون جماهير.







في أقل من ساعتين سحب نجم الجيل تامر حسني، التريند من جميع الفنانين بتصدره المركز الأول عبر موقع"تويتر".