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كيلني يلوح بالرحيل عن يوفنتوس
الإثنين 25/مايو/2020 - 03:18 ص
محمد الدمتناوي
تحدث جورجيو كيليني، مدافع نادي يوفنتوس، على على رحيل زميله في الفريق ليوناردو بونوتشي إلى ميلان لمدة عام، قبل العودة عام 2018.
وكتب كيليني في سيرته الذاتية:" قرار بونوتشي بالذهاب إلى ميلان كان خاطئا، لأنه لم يلعب بذهب صافي".
وتابع:" أعتقد أن قراره لو كان في وقت أخر كنت سأجعله يفكر في البقاء معنا، الأمر الذي حدث مع كونتي في يوليو 2014، إنهم يغادرون دائمًا عندما لا أكون هناك".
وأتم:" كنت سأفهم لو أنه انتقل لريال مدريد، ولكن إلى ميلان هذا؟ لحسن الحظ، أراد القدر أن يعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي".