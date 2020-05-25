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كيلني يلوح بالرحيل عن يوفنتوس

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:18 ص
كيليني
كيليني
محمد الدمتناوي


تحدث جورجيو كيليني، مدافع نادي يوفنتوس، على على رحيل زميله في الفريق ليوناردو بونوتشي إلى ميلان لمدة عام، قبل العودة عام 2018.

وكتب كيليني في سيرته الذاتية:" قرار بونوتشي بالذهاب إلى ميلان كان خاطئا، لأنه لم يلعب بذهب صافي".

وتابع:" أعتقد أن قراره لو كان في وقت أخر كنت سأجعله يفكر في البقاء معنا، الأمر الذي حدث مع كونتي في يوليو 2014، إنهم يغادرون دائمًا عندما لا أكون هناك".

وأتم:" كنت سأفهم لو أنه انتقل لريال مدريد، ولكن إلى ميلان هذا؟ لحسن الحظ، أراد القدر أن يعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي".

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