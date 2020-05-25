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تيام مصطفى قمر عن يسرا.. "أهدتني أكبر فرصة في حياتي" (فيديو)

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:29 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شارك الشاب تيام مصطفي قمر، في السابق الرمضاني الماضي بمسلسل "خيانة عهد" للنجمة الكبيرة يسرا الذي حقق نجاحا كبيرًا منذ عرض أولى حلقات المسلسل.

وقال تيام بأنه سعيد بنجاح المسلسل وتقبل الجمهور له وذالك في مداخلته ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمة الإعلامي وائل الابراشي، بالاضافة الى إشادته بالفنانة يسرا التي ساعدته ووقفت بجانبه طوال المسلسل.

وتابع تيام كلامه قائلًا: "من غير يسرا أنا لم أكن اظهر بهذا الشكل من التمثيل وان مديون لها انهى وهبتنى أكبر فرصة في حياتي".

وردت عليه يسرا، بأنه شاب موهوب جدًا وله مستقبل.

وعن أصعب مشهد قدمة في المسلسل أثناء مواجته بـ والده في النيابة قال أنه كان يشعر بالقلق من هذا المشهد بالأخص، واشار بأن نجاحه في هذا المشهد يرجع فضلة لـ المخرج سامح عبدالعزيز وباقي فريق العمل.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، خالد سرحان، خالد أنور، بيومي فؤاد، تيام قمر، هنادي مهنا.

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خيانه عهد

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