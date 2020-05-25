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والدة نجم برشلونة تنفي رحيله عن الكامب نو

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:59 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي


نفت والده البرازيلي أرثر ميلو، لاعب خط وسط فريق برشلونة، الشائعات المنتشرة بشأن رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة "توتو سبورت"، قد أكدت أن أرثر ميلو قريب من الانتقال ليوفنتوس، ووافق على الرحيل عن برشلونة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لوسيا ميلو، والدة نجم البارسا، علقت على تلك الشائعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "آرثر سعيد في برشلونة".

ويرغب يوفنتوس في عقد صفقة تبادلية مع برشلونة، عن طريق الحصول على خدمات البرازيلي أرثر ميلو، مقابل ترك البوسني ميراليم بيانيتش.

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