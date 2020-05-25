مرتضى منصور يكشف مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري









كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة بشأن استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز حاليا في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.





وأكد مرتضى منصور أن مسابقة الدوري المصري لن يتك استكمالها في ظل الظروف الحالية وذلك على مسئوليته الخاصة.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "على مسؤوليتى، الدورى المصرى لن يعود هذا الموسم، لا أقول ذلك لكى لا يحصل الأهلى على اللقب، بل من أجل حماية وسلامة الجميع".





وأضاف:"سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن التي قمنا بتعليقها منذ أيام".





وواصل: "جميعنا رأينا ما حدث لـ شعبان عبد الوهاب نجم الزمالك الذى أصيب بـ كورونا، وكذلك ما حدث فى دجلة، وهناك أيضا أحد لاعبى السباحة فى الأهلى، فكيف سيعود الدورى".





وأختتم: "إذا عاد الدورى وتدخل أحد المدافعين على مهاجم، سيقول له الأخير أنه مصاب بـ كورونا ووقتها سيهرب المدافع ويسجل المهاجم".



