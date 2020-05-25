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لأول مرة.. يسرا تكشف كواليس أغنية "3 دقات" (فيديو)

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:22 ص
مصطفى فكيه

حلت أمس الفنانة يسرا، ضيفة ببرنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الابراشي، وذلك عقب النجاح الكبير الذى حققه مسلسلها الرمضانى "خيانة عهد"، وتضمن تصريحات جريئة وردود قوية في سهرة فنية عبر القناة الأولى المصرية.

قالت الفنانة يسرا، بان أغنية "3 دقات" جاءت عن طريق الصدفة وذلك بعد تواصل مساعد المخرج معها وطلب منها المشاركة في أغنية لـ المطرب "أبو" ولكن وافقت على الذهاب وفي عقلها نية الرفض.

وبعد سماع يسرا لكلمات الأغنية أعجبت بكلماتها قائلةُ: "وقعت في غرام الأغنية"، وطلبت من مهندس الصوت التسجيل في نفس الوقت لافته إذا كان الصوت مناسب على الأغنية اولا لا.

وتابعت بانها سجلت الأغنية ما يقرب من 16 مرة في أقل من ساعة، وأضافت بأن تامر حبيب ابدع في كتابة الكوبليه الخاص بها.

في سياق منفصل، خاصت يسرا السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقات المسلسل، ومن بطولة يسرا، خالد سرحان، خالد انور، عير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد.

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