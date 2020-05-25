تامر حسني عن إعلان أحمد حلمي الأخير: بحبه جدا





اختتم النجم تامر حسني، منذ قليل حفله الغنائى المقام على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر، المذاع على قناة "ON".وكشف النجم تامر حسني، عن رأيه في أفضل إعلان رمضاني وذلك ضمن حوار تلفزيوني مع المذيعة شيرين حمدي، على هامش حفل العيد.وقال حسني،: "بحب إعلان أحمد حلمى أوى اللى هو (عادي عادي) وعجبني، وبعدين أنا بحب أحمد حلمي جدًا وبحترم أعماله، وكمان هو وولادى أصحاب وبيكلمهم ويطمن عليهم أكتر ما بيكلمني"وكان النجم تامر حسنى بدأ حفله الغنائى المقام على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وذلك بُناء على طلب الجماهير.