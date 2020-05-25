Advertisements

تامر حسني عن إعلان أحمد حلمي الأخير: بحبه جدا

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:49 ص
بوابة الفجر
نور طلعت

اختتم النجم تامر حسني، منذ قليل حفله الغنائى المقام على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر، المذاع على قناة "ON".

وكشف النجم تامر حسني، عن رأيه في أفضل إعلان رمضاني وذلك ضمن حوار تلفزيوني مع المذيعة شيرين حمدي، على هامش حفل العيد.

وقال حسني،: "بحب إعلان أحمد حلمى أوى اللى هو (عادي عادي) وعجبني، وبعدين أنا بحب أحمد حلمي جدًا وبحترم أعماله، وكمان هو وولادى أصحاب وبيكلمهم ويطمن عليهم أكتر ما بيكلمني"

وكان النجم تامر حسنى بدأ حفله الغنائى المقام على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وذلك بُناء على طلب الجماهير.



أخبار تهمك

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع لاعبي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ ساعة

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ حوالي 14 ساعة

يوفنتوس يخطف صفقة ريال مدريد القوية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

"الإبراشي" يكشف عن تفاصيل حواره مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ أقل من ساعتين

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

01:45 ص

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

08:45 م

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

02:27 ص

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية