رسالة عاجلة من رواد الـ"سوشيال ميديا" إلى الإخوان و"المقاول الفاشل"

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "بوست" عبارة عن رسالة موجهة إلى الإخوان و"المقاول الفاشل السكير".



وقال "البوست" المتداول: "بعد سقوط خلية الإخوان الإعلامية التي تتولى فبركة الأخبار وإذاعتها في قنوات الجزيرة، الجماعة الإرهابية تستعين بالمقاول الفاشل وتحاول إحيائه لتغطية عجزها في تنفيذ مخططاتها.



وتابع: "استعانة الإخوان بورقة محروقة متمثلة في المقاول الفاشل الذي سبق وأن أعلن فشله بنفسه واعترف بأن الشعب المصري لا يكترث به، يعكس إفلاس جماعة الإخوان وعدم قدرتها على إقناع أشخاص آخرين لهم قيمة أو تأثير للعمل لصالحها، وأن حتى الأموال القطرية أصبحت لا تستطيع شراء ذمم إلا الأشخاص المعروفين لدى الجميع والشعب المصري بأنهم من عبدة الدولار، ويمكن القول أن الجماعة قد أفلست ومؤشرات سقوطها قد بدأت".