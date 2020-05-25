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عاجل .. أول تعليق من رجاء الجداوى بعد إصابتها بـ"كورونا"

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:05 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أصيبت الفنانة رجاء الجداوي،  بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

ونشرت رجاء الجداوى عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، رسالة طمأنة لجمهورها على صحتها، قائلة: "‏يا جماعه أنا بخير هي محنة وهتعدي انشاء الله محتاجة تدعولي ربنا يشفيني".

يذكر أن رجاء خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "لعبة النسيان"، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.

نبذة عن رجاء الجداوي
عارضة أزياء وممثلة مصرية، تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم بعد الفنانة ميمي جمال، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت 60 عاماً.


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