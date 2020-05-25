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يسرا عن عدم إنجابها: "ربنا رحمني من أي اختبار في أولادي" (فيديو)

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حلت أمس الفنانة يسرا، ضيفة ببرنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الابراشي، وذلك عقب النجاح الكبير الذى حققه مسلسلها الرمضاني "خيانة عهد"، وتضمن تصريحات جريئة وردود قوية في سهرة فنية عبر القناة الأولى المصرية.

وقالت يسرا بأنها لم تشعر بالحزن بسبب عدم إنجابها، وانها متصالحة مع الذات وراضية بقضاء الله، وأنها تخرج طاقة الحب التي في قلبها هذه في الشغل ومع اصدقائي واولادهم.

وأضافت بأنها شعرت في فترة من الفترات بأنها تريد ان تصبح أم وحاولت وبذلت مجهود كبير في ذلك ولكن ارادة الله فوق كل شئ.

وتابعت كلامها قائلةُ: "يمكن ربنا منعني من عدم الإنجاب عشان هوا حاسس بينا او كان ابنى اتوفى مكنتش هستحمل".

يذكر أن خاضت يسرا السباق الرمضاني الماضي بـ بطولة مسلسل "خيانة عهد" وشارك معها أبرز نجوم الوسط الفنى مثل حلا شيحة، خالد انور، خالد سرحان، عبير صبري، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، تيام قمر، جومانا مراد، ومن اخراج سامح عبدالعزيز.واولادهم.


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خيانه عهد

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