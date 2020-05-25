نيمار يغازل برشلونة تمهيدا للعودة إلى كامب نو

غازل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، ناديه السابق برشلونة الإسباني، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ا لتواصل الإجتماعي لهدف قديم له مع البرسا في شباك فياريال.





ونشر "نيمار" فيديو هدفه السابق مع برشلونة في شباك فياريال ومزجه بجزء من فيلم "أليس في بلاد العجائب".





واعتبرت بعض التقارير الصحفية الاسبانية أن هذه اشارة من النجم البرازيلي لمسئولي نادي برشلونة، للتحرك من أجل حسم التعاقد معه لرغبته في العودة لصفوف النادي الكتالوني بالموسم الجديد.





وحاول نادي برشلونة التعاقد مع "نيمار" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، لكن الطلبات المالية التعجيزية من إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، أدت لفشل مفاوضات النادي الكتالوني لحسم الصفقة.





وكان نيمار انتقل لنادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 في صفقة قياسية كلفت خزينة النادي الباريسي 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.



