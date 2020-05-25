جيرالدو على ردار الأندية التونسية

ترغب عدد من الأندية في التعاقد مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





إذ تلقى جيرالدو عدة عروض تونسية خلال الساعات الماضية، لمحاولة الحصول على خدماته في انتقالات الصيف المقبل.





ويفكر مهاجم الأهلي في خطوة اللعب بالدوري التونسي خلال الفترة المقبلة، ولكن في حال تعثر رحيله إلى أوروبا أو الدوري البرازيلي.





وأبدى المحترف الانجولي رفضه لفكرة اللعب لأي نادي في الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة رغم قيام عدد من الأندية بجس نبضه.



