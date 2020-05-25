"اللي فات مات" لخالد سليم تتخطى المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة



تم تصوير الفيديو كليب في لبنان، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس.



وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.



وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، ومن المقرر أن يصورها فيديو كليب أيضًا خلال الفترة المقبلة.

كما حققت أيضًا آلاف المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".