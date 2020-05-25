Advertisements

"اللي فات مات" لخالد سليم تتخطى المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:24 ص
بوابة الفجر
نور طلعت

في أقل من 24 ساعة ومنذ أن أطلق الفنان خالد سليم، كليب أغنيته الجديدة "اللي فات مات" حققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما حققت أيضًا آلاف المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

تم تصوير الفيديو كليب في لبنان، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس.

وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، ومن المقرر أن يصورها فيديو كليب أيضًا خلال الفترة المقبلة.




أخبار تهمك

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ حوالي 6 ساعات

"الإبراشي" يكشف عن تفاصيل حواره مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع لاعبي الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 16 ساعة

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ حوالي 13 ساعة

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

يوفنتوس يخطف صفقة ريال مدريد القوية

منذ ساعة و نصف

"المسماري": أنباء انسحاب الجيش الليبي من المواقع "غير صحيحة"

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 ص

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

08:45 م

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

01:40 م

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية