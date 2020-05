تامر حسني يعرض كليب حصري لـ"ديو غنائي" مع المغني العالمي إيكون Akon (فيديو)

وقدم عدة أغاني أبرزهم "الأصل مصري"، "ورد صناعي"، "نولع الدنيا"،"بعيش".،"ارجعلي"،"نور عيني".











فاجأ الفنان تامر حسني، جمهوره من خلال لقاء تلفزيوني مع المذيعة شيرين حمدي، أُقيم على هامش حفل غنائي عبر شاشة "ON E بعرضه لأول مرة مقطع فيديو لـ"ديو غنائي" مع المطرب العالمي إيكون.قام تامر حسني بعرض كليب أغنية "welcome to the life" والتي غناها مع النجم الأمريكي العالمي إيكون في حفل بالمملكة العربية السعودية- أقيم في شهر فبراير الماضي- تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، داخل ملعب الجوهرة.وأحيى الفنان تامر حسني، أولى حفلات العيد بمنطقة الصوت والضوء في الأهرامات دون حضور جمهور حيث تم إذاعته على شاشة "ON E".