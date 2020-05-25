عبير صبري عن يسرا: "كنت بدعي ربنا أشتغل معاها" (فيديو)













أعربت الفنانة عبير صبري، عن سعادتها بمشاركة في بطولة مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، وذلك من خلال مداخلتها ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الاعلامي وائل الابراشي.وقالت عبير صبري، بأنها تمنت العمل مع الفنانة يسرا، من فترة كثيرة، وحاولت التلميح لها من جميع الجهات قائلةُ: "أنا كنت بدعى ربنا اني اشتغل مع يسرا".وأضافت "صبري" بانها تتعامل مع الفنانة يسرا كمعجبة من ضمن معجبيها، وطلبت من المؤلف أن يزود عدد المشاهد التي تجمعها بها رغبة في الوقوف أمامها.وعن تفاصل شخصية "نادية" التي قدمتها عبير صبري ضمن احداث مسلسل "خيانة عهد" قالت بأن الشخصية مركبة وصعبة وبها تحولات كثيرة، وبذلت مجهود كبير في اظهار الدور بهذا القوة.وأشارت بانها تشعر بالقلق أثناء ذهابها لـ لوكيشن التصوير ورغبة منها في اخراج الشخصية في افضل صورة.يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، خالد أنور، تيام قمر، هنادي مهنا، بيومي فؤاد، ومن اخراج سامح عبدالعزيز.