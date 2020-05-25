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يسرا: استرجعت ذكريات وفاة والدتي في مشهد موت ابني "هشام"

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:36 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حلت أمس الفنانة يسرا، ضيفة ببرنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الابراشي، وذلك عقب النجاح الكبير الذى حققه مسلسلها الرمضانى "خيانة عهد"، وتضمن اللقاء تصريحات جريئة وردود قوية في سهرة فنية عبر القناة الأولى المصرية.

قالت الفنانة يسرا، انها شعرت برعشة بالجسد في الحقيقة أثناء تصويرها مشهد وفاة ابنها هشام، بسبب قوة الصدمة التي تتعرض لها، وضيق في التنفس.

وأضافت بأنها تذكرت مشهد وفاة والدتها في الحقيقة وبكائها وصدمتها قائلة: "في وفاة والدتي جسمي كان بيرتعش تلقائي وأكثر من مشهد ووفاة هشام".

وفي سياق متصل أشادت الفنانة يسرا بـ الفنان بيومي فؤاد بانه تفوق على نفسه في شخصية "منعم" ويعد اكتشاف له من جديد، قائلةُ:" أنا مبسوطه بيه وفرحانه جداُ".

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، خالد انور، خالد سرحان، عبير صبري، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، تيام قمر، جومانا مراد، ومن اخراج سامح عبدالعزيز.

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