الزمالك يجهز مفاجأة بشأن مستقبل بن شرقي









شهدت الفترة الماضية انتشار العديد من التقارير الصحيفة التي تشير إلى احتمالية رحيل المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت الأنباء أن بن شرقي تلقى في الفترة الماضية العديد من العروض من الدوري التركي والدوري الفرنسي والدوري اليوناني لضمه في الصيف القادم.





وكان نادي الزمالك قد أكد منذ فترة أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل أشرف بن شرقي عن صفوف الفريق في الصيف نظرا لحاجة النادي الشديدة له في الموسم القادم.





ويستعد نادي الزمالك لتعديل عقد بن شرقي مع الفريق لإقناعه بالبقاء مع النادي في الموسم القادم.



