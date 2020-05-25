يوفنتوس يخطف صفقة ريال مدريد القوية





تستعد إدارة يوفنتوس الإيطالي لحسم صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





صفقات يوفنتوس الإيطالي





ذكرت صحيفة " توتو سبورت " الإيطالية، أن يوفنتوس سينتظر الى حين تفعيل الشرط الجزائي في عقد هالاند، والذي قيمته 75 مليون يورو.









وأشارت الصحيفة الى أن الشرط الجزائي في عقد هالاند سُيفعل بحلول عام 2021، علماً أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد يرغبان وبقوة التعاقد مع صاحب الـ19 عاماً.







