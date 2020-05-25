Advertisements

انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس ثاني أيام العيد

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الاثنين، الموافق ثاني أيام عيد الفطر، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، واستمرار في انخفاض درجات الحرارة.

طقس ساعات النهار
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود ساعات النهار، في منطقة القاهرة والوجه البحري، طقس لطيف والرياح نشطة وشبورة خفيفة صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يسود منطقة شمال الصعيد طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

طقس ساعات الليل
أما طقس ساعات الليل، فتوقع خبراء الأرصاد أن يكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

وبالنسبة لمنطقة جنوب سيناء، توقع خبراء الأرصاد الجوية، هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على أهم المدن المصرية فقد جاءت كالتالي:
القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجات.
الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجات. 
مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجات.
سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجات.
قنا العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجات.
أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.

أخبار تهمك

"الإبراشي" يكشف عن تفاصيل حواره مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ حوالي 5 ساعات

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع لاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعة

عرض تونسي لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يعلن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

"المسماري": أنباء انسحاب الجيش الليبي من المواقع "غير صحيحة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

انخفاض الحرارة 7 درجات غدا.. بيان هام من "الأرصاد"

طقس حار.. بيان من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

الأرصاد الجوية تُصدر بيانًا حول طقس الغد

رياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

"شديد الحرارة".. الأرصاد توجه تحذيرات عاجلة بشأن الطقس اليوم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

"الإبراشي" يكشف عن تفاصيل حواره مع رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

10:26 م

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

08:31 م

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية