انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس ثاني أيام العيد

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الاثنين، الموافق ثاني أيام عيد الفطر، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، واستمرار في انخفاض درجات الحرارة.





طقس ساعات النهار

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود ساعات النهار، في منطقة القاهرة والوجه البحري، طقس لطيف والرياح نشطة وشبورة خفيفة صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يسود منطقة شمال الصعيد طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





طقس ساعات الليل

أما طقس ساعات الليل، فتوقع خبراء الأرصاد أن يكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.





وبالنسبة لمنطقة جنوب سيناء، توقع خبراء الأرصاد الجوية، هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.





أما عن درجات الحرارة المتوقعة على أهم المدن المصرية فقد جاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجات.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجات.

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجات.

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجات.

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجات.