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يسرا: صوت الشيخ التهامي أضاف الكثير لمشهد الجنازة في "خيانة عهد" (فيديو)

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حلت أمس الفنانة يسرا، ضيفة ببرنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الابراشي، وذلك عقب النجاح الكبير الذى حققه مسلسلها الرمضانى "خيانة عهد"، وتضمن اللقاء تصريحات جريئة وردود قوية في سهرة فنية عبر القناة الأولى المصرية.

وعلقت الفنانة يسرا، اثناء حوارها على صوت نقيب المنشدين الشيخ محمود ياسين التهامي بأنه أضاف الكثير لمشهد الموت في المسلسل، كما نقل الشعور والحالة الوجدانية للمشاهد بدقة عالية، ومن سبب نجاح المشهد أيضا وجود الكلمات البسطة التي أبدع بها.

وعن كواليس الأغنية قالت بأن الشيخ محمود شاهد المشهد فقط وذهب هو والموزع عادل حقي وأخرج هذه الانشودة التي غيرت مجرى الاحداث.

وفي سياق متصل أعرب الشيخ محمود ياسين التهامي بالسعادة للمشاركة في مسلسل "خيانة عهد" وقال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن أغنية "قلبي خواء" هو الذي قام باختيار كلماتها حتى تتوافق مع أحداث المسلسل وموقف موت الابن ودفته وهى من ارتجالاته على موسيقي التصويرة لـ المسلسل.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، خالد انور، خالد سرحان، عبير صبري، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، تيام قمر، جومانا مراد، ومن اخراج سامح عبدالعزيز.

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