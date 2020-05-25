الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع لاعبي الزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على موقفه من التعاقد مع عدد من لاعبي الزمالك السابقين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبدى فايلر رفضه لفكرة التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة، أحمد توفيق لاعب بيراميدز وزميله في الفريق الحارس أحمد الشناوي.





وأوضح فايلر أنه لا يريد التعاقد مع محمد إبراهيم، حيث أمر بالتعاقد مع صانع ألعاب أجنبي في المقام الأول، بالإضافة إلى أن هناك تحفظ على فكرة التعاقد مع حمدي النقاز، والذي تم عرضه من جانب أحد وكلاء اللاعبين.





كما تم رفض التعاقد مع أحمد توفيق بعدما عرضه أحد وكلاء اللاعبين، بسبب وجود تكدس فى منطقة خط الوسط، حسب ما أوضح فايلر.