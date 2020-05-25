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أسعار الذهب بمحلات الصاغة في ثاني أيام عيد الفطر اليوم الأثنين 25-5-2020

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر

سجلت أسعار الذهب في أسواق الصاغة بمصر استقرار اليوم  الأثنين استقرار مع ضعف الإقبال  على شرائه من قبل المصريون بسب أزمة  فيروس كورونا.




وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر اليوم الاثنين 25-5-2020 كالآتى:



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 762 جنيها ، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيها، وعيار 24 نحو 870.9 جنيه، والجنيه الذهب 6096 جنيها.




وكان قد أعلن إيهاب واصف عضو شعبة الذهب، إن محلات الذهب ستشهد إغلاق تام خلال أسبوع العيد بالتزامن مع تطبيق الحكومة حظر تجوال مشدد، أدي إلى إغلاق المقاهي والمولات والسينمات، مما سيدفع أعداد المتسوقين للهبوط.

 

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