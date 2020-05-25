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يسرا لـ "الإبراشي": أؤيد موقف هشام سليم اتجاه ابنته المتحولة جنسيا.. ووعي المجتمع لا يزال محدودا

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حلت الفنانة يسرا، ضيفة على برنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الابراشي، وذالك عقب النجاح الكبير الذى حققه مسلسلها الرمضانى "خيانة عهد"، ويضتمن تصريحات جريئة وردود قوية في سهرة فنية عبر القناة الأولى المصرية.

وعلقت الفنانة يسرا، على رد فعل الفنان هشام سليم تجاه نجلته المتحولة جنسيا، قائلة إنها تؤيده.

واشارت إلى أن موقفه من أرقى المواقف من أب لابنه بإعطائه فرصته ورغبة في تغير جنسيته وذلك بسبب الافراط في الهرمونات الذكورية، ومواجتته لـ مجتمع وعيه بنوعية هذه المواضيع علميا محدود.

وأضافت بان الموضوع لم يكن بالسهولة على الأب والام قائلة:" انا أعرف نور من وهي طفلة وكانت بتعمل مواقف ذكورية كتير"، ولكن حدث بعض الخلل في فترة من فترات نومها الجسماني ويرجع هذا الأمر لـ يد الله سبحانه وتعالى.

و حرصت يسرا، على توجيه الشكر لجميع أصدقاء "نور" نجل هشام سليم، الشباب والبنات وذلك لوقوفهم بجانبه ولم يشعر بالحزن او الخزى في عيونهم.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، خالد انور، خالد سرحان، عبير صبري، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، تيام قمر، جومانا مراد، ومن اخراج سامح عبدالعزيز.

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